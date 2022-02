Vidéo-Mômes Espace Job Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Vidéo-Mômes Espace Job, 9 mars 2022, Toulouse. Vidéo-Mômes

Espace Job, le mercredi 9 mars à 14:30

Courts-métrages jeune public ——————————- **Association les Vidéophages** **Dans le cadre de la saison Échappée verte** Le rendez-vous des petits cinéphiles qui découvriront des courts-métrages sur la thématique de la Terre : des films qui parleront des plantes, de l’agriculture et des animaux. Les projections sont suivies d’un temps d’échange entre chaque film pour discuter des techniques utilisées et des thèmes traités. Les enfants sont ensuite invités à partager leurs impressions et réactions autour d’un goûter.

Tarif D

Culture Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T14:30:00 2022-03-09T16:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Espace Job Adresse 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Espace Job Toulouse Departement Haute-Garonne

Espace Job Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Vidéo-Mômes Espace Job 2022-03-09 was last modified: by Vidéo-Mômes Espace Job Espace Job 9 mars 2022 Espace Job Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne