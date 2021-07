Marmande Marmande Lot-et-Garonne, Marmande Vidéo Mapping surprise – Impromptus Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Vidéo Mapping surprise – Impromptus Marmande, 20 août 2021-20 août 2021, Marmande. Vidéo Mapping surprise – Impromptus 2021-08-20 21:30:00 – 2021-08-20 00:00:00

Marmande Lot-et-Garonne Mapping sur façades – itinérant et participatif – à partir de 21h30 – dans le cadre de Tek a(rt) Ticket.

À la tombée de la nuit, vous pourrez découvrir un vidéo mapping interactif sur une ou plusieurs façades du centre-ville et participer à la création en envoyant des sms…

Ouvrez l’œil, notre équipe croisera peut-être votre chemin !

