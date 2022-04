Vidéo mapping • Stage 15/18 ans Maison du geste et de l’image Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Tarif en fonction du quotient familial. Toutes les infos sur notre site internet.

Aborder la vidéo sous un angle nouveau : projetée sur des volumes, ceux de la Maison du geste et de l’image. Un stage mené par Mélody Da Fonseca, directrice artistique et graphiste spécialisée dans l’évènementiel, le motion design & le mapping video. Le cinéma n’est plus seulement un spectacle vu en salle. Notre rapport aux images évolue. Nous réaliserons un film composite, un cadavre exquis collectif, imaginé comme une performance vidéo, projetée sur les murs de la Mgi. En l’espace d’une semaine, à partir d’un texte qui sera notre point de départ, nous explorerons différents possibles de la création audiovisuelle : prise de vue vidéo traditionnelle, stop-motion, vidéo mapping et création sonore. Intervenante : Melody Da Fonseca est une artiste multimédia, spécialisée dans le motion design & le mapping video. Elle vit et travaille à Paris. Diplômée il y 7 ans de l’ENSAAMA – Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art Olivier de Serres, elle a eu l’occasion de travailler à l’international sur des projets de communication, d’exposition, de graphisme et de vidéo : de Madrid à Pekin, en passant par Singapour, Shanghai ou Londres. Elle travaille aujourd’hui principalement pour des médias, notamment pour le journal Le Monde. Attachée à ce qui l’a animé à ses débuts, elle poursuit en parallèle de son studio la mise en place de workshops autour de la fabrication des images animées, auprès de publics pluriels. Maison du geste et de l’image 42 rue Saint-Denis 75001 Paris Contact : http://www.mgi-paris.org/ 0142363352 info@mgi-paris.org https://www.facebook.com/maisongesteimage/ https://www.facebook.com/maisongesteimage/ https://www.mgi-paris.org/stage-video-mapping-ados-15-18-ans-vacances-hiver-fevrier-2022/

