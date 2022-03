Video Mapping Festival Opéra de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Video Mapping Festival Opéra de Lille, 11 mars 2022, Lille. Video Mapping Festival

Opéra de Lille, le vendredi 11 mars à 19:30

Video mapping monumentaux sur des bâtiments symboliques, mapping immersifs sur architectures d’intérieur, mapping sur objets, mapping interactif, micro mapping… Le temps d’une soirée, le Video Mapping Festival propose de re-découvrir les différentes formes du mapping vidéo à travers un parcours inédit. Opéra de Lille > Gare Lille Flandres > Église Saint-Maurice (intérieur) > Rue du Sec Arembault > UGC Ciné Cité > Crédit Mutuel Nord Europe (siège régional) > Palais Rihour > Théâtre du Nord + Performance cirque-mapping (Place Rihour) 22 mapping dans une dizaine de lieux ! Opéra de Lille Place du Théâtre Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T19:30:00 2022-03-11T23:45:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Opéra de Lille Adresse Place du Théâtre Ville Lille lieuville Opéra de Lille Lille Departement Nord

Opéra de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Video Mapping Festival Opéra de Lille 2022-03-11 was last modified: by Video Mapping Festival Opéra de Lille Opéra de Lille 11 mars 2022 lille Opéra de Lille Lille

Lille Nord