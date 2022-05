VIDEO MAPPING FESTIVAL Lens, 27 mai 2022, Lens.

VIDEO MAPPING FESTIVAL Place du Général de Gaulle Lens

2022-05-27 – 2022-05-27

Place du Général de Gaulle Lens Pas-de-Calais

Lens Ce video mapping inédit offre l’occasion de découvrir deux monuments de la ville de Lens éclairés et sublimés par des projections vidéo. C’est une invitation colorée et animée à lever les yeux et (re)découvrir des édifices qui marquent notre environnement quotidien” La gare de Lens et l’église Saint-Léger seront au centre de l’attention pendant deux soirées consécutives !

Lens accueille la 5ème édition du Video Mapping Festival dans les Hauts de France, dans le cadre du 10ème anniversaire de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial, en clôture du Printemps de l’Art déco.

info@tourisme-lenslievin.fr +33 3 21 67 66 66 https://videomappingfestival.com/

Ce video mapping inédit offre l’occasion de découvrir deux monuments de la ville de Lens éclairés et sublimés par des projections vidéo. C’est une invitation colorée et animée à lever les yeux et (re)découvrir des édifices qui marquent notre environnement quotidien” La gare de Lens et l’église Saint-Léger seront au centre de l’attention pendant deux soirées consécutives !

Place du Général de Gaulle Lens

dernière mise à jour : 2022-05-04 par