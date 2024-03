Video Mapping Festival #7 : Lille – Parcours dans la ville Centre-ville de Lille Lille, vendredi 5 avril 2024.

Video Mapping Festival #7 : Lille – Parcours dans la ville Une vingtaine de créations à découvrir pendant 2 soirées, à travers un parcours dans le centre-ville ! 5 et 6 avril Centre-ville de Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T21:00:00+02:00 – 2024-04-05T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-06T21:00:00+02:00 – 2024-04-06T23:59:00+02:00

Video mapping monumentaux sur des bâtiments symboliques, mapping immersif sur architecture d’intérieur, mapping interactif, micro mapping… Le temps d’un week-end, le Video Mapping Festival propose de re-découvrir les différentes formes du mapping vidéo au cours d’un parcours inédit.

> Palais des Beaux-Arts

> Crédit Mutuel Nord Europe, Siège régional rue Gombert

> Bouche d’aération du parking Nouveau Siècle, place Mendès France

> Temple maçonnique de Lille

> Cathédrale Notre-Dame de la Treille

> La Voix du Nord

> Église Saint-Maurice (intérieur)

> Fresque, rue de Béthune

INFOS PRATIQUES

. Distance totale : 3 km environ

. Toutes les créations sont diffusées en boucle de 21h à 0h vendredi 5 et samedi 6 avril.

. L’ensemble des mapping est en extérieur, en accès libre – à l’exception du mapping immersif dans l’Église Saint-Maurice (pas de réservation nécessaire).

. Pour une meilleure expérience, nous vous conseillons d’effectuer le parcours dans le sens des aiguilles d’une montre. Cependant, vous pouvez démarrer la boucle où vous le souhaitez et quand vous le souhaitez, et suivre le parcours à votre rythme !

Toutes les infos : https://videomappingfestival.com/parcours-lille-2024

Centre-ville de Lille 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://videomappingfestival.com/parcours-lille-2024/ »}]