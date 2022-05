Video Mapping Festival #5 : Saint-Quentin, le théâtre Jean Vilar Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

2022-05-14 22:00:00 – 2022-05-14 00:00:00

Saint-Quentin Aisne Le Video Mapping Festival s’arrête pour la première fois à Saint-Quentin et dans le cadre de la Nuit des Musées !

5 artistes régionaux se partagent la façade néoclassique du théâtre Jean Vilar pour dévoiler toute la diversité qu’offre le video mapping. Alors, RDV le samedi 14 mai de 22h à minuit pour une diffusion en boucle de 8 minutes de show ! Théâtre Jean Vilar, 16 place de l’Hôtel de ville à Saint-Quentin → Toutes les infos : https://videomappingfestival.com/video-mapping…/ Le Video Mapping Festival s’arrête pour la première fois à Saint-Quentin et dans le cadre de la Nuit des Musées !

