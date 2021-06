Bruay-la-Buissière Cité des Électriciens Bruay-la-Buissière, Pas-de-Calais Video mapping Cité des Électriciens Bruay-la-Buissière Catégories d’évènement: Bruay-la-Buissière

Dans le cadre du 9e anniversaire de l’inscription du Bassin minier sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. La Cité des Électriciens vous propose un video mapping qui vous emmènera sur les traces des plus grands sites du patrimoine mondial : de la barrière de corail du Belize au Château de Shuri, en passant par les Temples d’Abou Simbel et d’Angkor Vat. De la destruction à la réinvention du patrimoine, ce spectacle vous fera vivre leurs épopées, parfois tragiques, et soulignera surtout, l’importance capitale de la solidarité internationale pour le renouveau des sites meurtris. Grâce au Video Mapping créé et réalisé par l’équipe des Rencontres audiovisuelles, vivez une expérience spectaculaire et immersive ! Cité des Électriciens Rue Franklin 62700 Bruay-La-Buissière Bruay-la-Buissière Bruay-en-Artois Pas-de-Calais

