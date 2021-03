Video intervention rencontre association ARAP-Rubis, 23 mars 2021-23 mars 2021, Nîmes.

[http://www.sidaction.org](http://www.sidaction.org)tion et d’action contre le racisme et l’antisémitisme ARAP-Rubis propose : Une vidéo réalisée avec les usagers et les victimes sera diffusée auprès de nos partenaires et sera en ligne pour lutter contre la haine anti-LGBTQIA+ et les discriminations. Il est très important de donner une impulsion forte aux actions éducatives menées dans le champ de la prévention du racisme et de l’antisémitisme, de la défense et de la promotion des Droits de l’Homme et des principes fondamentaux. Présence dans nos locaux le mardi 22 mars à 11h de Madame Nadia Bakiri, Présidente de la Commission égalité femmes-hommes du Conseil Régional Occitanie, nous pourrons lui présenter la vidéo réalisée de lutte contre la haine anti-LGBTQIA+ et les discriminations. Nous échangerons sur la situation sociale et les actions mises en place par notre association pour lutter contre la haine et les discriminations. Elle pourra échanger et discuter et découvrir nos locaux. Nous interviendrons dans des lycées, afin de sensibiliser les jeunes sur les discriminations et pour lutter contre la haine. L’objectif est de sensibiliser les élèves, à la prévention du racisme, de l’antisémitisme et de toutes les formes de discriminations. Les interventions auprès des élèves favorisent l’acquisition du respect de l’égalité, de la dignité des êtres humains, quelles que soient leurs origines, leurs conditions, leurs convictions. Nous organisons une tombola au profit de Sidaction avec de nombreux lots. Les billets sont en vente jusqu’au tirage le 2 avril au prix de 2€. Le tirage au sort sera réalisé à ARAP-rubis au 23 rue de Beaucaire Nîmes, en dématérialisé en raison de la situation sanitaire. Vous pouvez acheter les billets en ligne sur le lien : [https://www.helloasso.com/associations/association-arap-rubis/evenements/tombola-au-profit-de-sidaction](https://www.helloasso.com/associations/association-arap-rubis/evenements/tombola-au-profit-de-sidaction) Vous pouvez aussi faire un don sur : www.sidaction.org Nous remercions Madame Elisabeth Moreno, Ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances, d’avoir invité l’association lors de sa venue à Aigues-Mortes le jeudi 18 mars.

