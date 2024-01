Vidéo Future — Projection du film Forêt en Résistance Le 6b Saint-Denis, mardi 20 février 2024.

Le mardi 20 février 2024

de 19h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre pour tou·tes

– Attention 40 places maximum

1er étage, Salle de Projection

Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis

RER D / Ligne H — Gare de Saint-Denis

Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis

Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis

Garage à vélos sur place, pas de parking voiture

Le Comité Projection, composé de résident·es du 6b, vous présente Vidéo Future, une séance mensuelle de moyens et longs métrages indépendants !

En février, le comité accueille le réalisateur Louis Bidou et son film Forêt en résistance (2023) pour une projection collective suivie d’échanges.

Quatre ans après l’abandon du projet d’aéroport, qu’est-ce qui compose la forêt de Rohanne, à Notre-Dame-des Landes ? Parmi les restes de cabanes, de grenades et de troncs barricades, semble résonner encore de la clameur des affrontements. Le collectif Abracadabois a mis en place une filière intégrée de la ressource bois, de l’arbre à la charpente. L’entrelacement des présences, des récits et des usages raconte l’envie de réapprendre à habiter autrement un territoire.

Le 6b 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis

Contact : https://www.le6b.fr/events/video-future-projection-du-film-foret-en-resistance/

