Nice Studio bluesy-poesy Nice Nice Vidéo clip sur un air de musique « Duel dans la clairière » Charles CROS Studio bluesy-poesy Nice Nice Catégorie d’évènement: Nice

Vidéo clip sur un air de musique « Duel dans la clairière » Charles CROS Studio bluesy-poesy Nice, 17 mars 2021-17 mars 2021, Nice. Vidéo clip sur un air de musique « Duel dans la clairière » Charles CROS

Studio bluesy-poesy Nice, le mercredi 17 mars à 14:00

Charles Cros est un poète absolument génial pour son temps. C’est un homme de littérature mais c’est également un grand scientifique :

on lui prête l’invention du télégraphe et même en partie de la photographie en couleur. En hommage à ses travaux, en 1947 son nom est retenu pour désigner l’Académie Charles-Cros, fondée par des critiques et des spécialistes du disque attribuant chaque année des distinctions très remarquées, les grands prix du disque de l’Académie Charles-Cros. Il fréquente les cercles littéraires de l’époque comme le « Cercle des poètes Zutistes » ou bien « les Vilains Bonshommes » : il est davantage connu pour ses monologues, dont le plus connu est « Le Hareng saur ». Le poème « duel dans la clairière » nous rappelle qu’au XIXe siècle, les duels à l’épée ou au révolver entre femmes n’étaient pas rares, comme en témoignent de nombreux tableaux et lithographies.

Sur internet après avoir obtenu un code en envoyant un mail

VIDÉO CLIP Sur un air de musique « Duel dans la clairière » Charles CROS Studio bluesy-poesy Nice 32 chemin des treuyes 06200 Nice Nice Saint-Pierre-de-Féric

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-17T14:00:00 2021-03-17T14:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Nice Autres Lieu Studio bluesy-poesy Nice Adresse 32 chemin des treuyes 06200 Nice Ville Nice