Studio bluesy-poesy Nice, le jeudi 18 mars à 14:00

Nous sommes en 1570 : Charles IX est roi de France. Pierre Ronsard est amoureux ! Il est déjà célèbre pour ses poésies

et va donc utiliser sa plume pour séduire : il écrit un sonnet en alexandrins afin de séduire la dame de ses pensées. La dame est très belle, il s’agit d’Hélène de Surgère, fille d’honneur de la grande Reine Catherine de Médicis. Pour atteindre le cœur d’Hélène, Ronsard lui dresse le tableau effrayant de la vieillesse solitaire qui l’attend si elle refuse ses avances aujourd’hui… Bien entendu cette façon d’agir manque beaucoup de romantisme :

ce sonnet elle ne l’aime pas, elle trouve même Ronsard un peu muffle,

Ronsard restera sur sa faim .

Gratuit

