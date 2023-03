Vidéo Art Academy | Vidéoformes Galerie Dolet Crous Clermont Auvergne Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme Vidéoformes 2023 et le service culturel du Crous présentent une sélection de vidéos issues des travaux d’établissements d’enseignement supérieur qui relèvent du champ de l’art vidéo et des arts numériques. videoformes@videoformes.com +33 4 73 17 02 17 https://videoformes.com/ Galerie Dolet Crous Clermont Auvergne 25 rue Étienne Dolet Clermont-Ferrand

