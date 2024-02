VIDE6GRENIER DIURNE/NOCTURNE ET PRODUITS DU TERROIR Lorquin, samedi 8 juin 2024.

Samedi

Avis aux chineurs ! Ce vide-greniers est ouvert aux particuliers et professionnels.

Les produits du terroir et de l’artisanat seront sous le chapiteau

Une buvette et de la restauration sont prévus sur place par les organisateurs.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-06-08 11:00:00

fin : 2024-06-08 22:00:00

5 Chemin des Boulles, rue des roses et des cerisiers

Lorquin 57790 Moselle Grand Est

