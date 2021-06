Anglet Anglet Anglet, Pyrénées-Atlantiques Vide-tout Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Vide-tout Anglet, 20 juin 2021-20 juin 2021, Anglet. Vide-tout 2021-06-20 08:00:00 – 2021-06-20 17:00:00

Anglet Pyrénées-Atlantiques Vide greniers solidaire organisé au profit des enfants défavorisés, par l’association humanitaire Maison des Etudiants du Monde. Vide greniers solidaire organisé au profit des enfants défavorisés, par l’association humanitaire Maison des Etudiants du Monde. +33 7 68 64 40 97 Vide greniers solidaire organisé au profit des enfants défavorisés, par l’association humanitaire Maison des Etudiants du Monde. Vide greniers solidaire organisé au profit des enfants défavorisés, par l’association humanitaire Maison des Etudiants du Monde. © RiBLANC

Détails Catégories d’évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Anglet Adresse Ville Anglet lieuville 43.49983#-1.49366