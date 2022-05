Vide ton grenier Parking Fargor Brandt Catégorie d’évènement: Finistère

Vide ton grenier Parking Fargor Brandt, 26 juin 2022, . Vide ton grenier

Parking Fargor Brandt, le dimanche 26 juin à 07:00

L’Amicale de la FETE et des LOISIRS organise son “VIDE TON GRENIER” dimanche 26 juin de 7hà 18h sur le Parking BRANDT FRANCE , rue Bernard MILLON à SAINT JEAN de la RUELLE Réservation obligatoire à la Cordonnerie du PETIT CHASSEUR Centre Commercial GAMBETTA à SAINT JEAN de la RUELLE du Mardi au Samedi de 8h30à 12h30 et de 14h30 à 18h Buvette et Restauration sur place

7,50Euros 1 emplacement ( environ2,50m)

VIDE GRENIER dimanche 26 juin 2022 Parking BRANDT FRANCE SAINT JEAN de la RUELLE (face à l’UNISSON Salle des Fêtes) Parking Fargor Brandt 29 rue Bernard MILLON 45 SAINT JEAN de la RUELLE Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-26T07:00:00 2022-06-26T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Finistère Autres Lieu Parking Fargor Brandt Adresse 29 rue Bernard MILLON 45 SAINT JEAN de la RUELLE lieuville Parking Fargor Brandt Departement Finistère

Parking Fargor Brandt Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Vide ton grenier Parking Fargor Brandt 2022-06-26 was last modified: by Vide ton grenier Parking Fargor Brandt Parking Fargor Brandt 26 juin 2022 Parking Fargor Brandt

Finistère