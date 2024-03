Vide ton dressing Melle, mercredi 20 mars 2024.

Vide ton dressing Melle Deux-Sèvres

Vide dressing mercredi 20 mars 2024 Salle Jacques Prévert de 9 h à 18 h.

Il est possible de venir vendre vos vêtements, ou d’en acheter, mais également de faire des donations à la croix rouge.

Buvette avec boissons chaudes et fraîches.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 09:00:00

fin : 2024-03-20 18:00:00

Place de la Mairie

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

