Saint-denis-de-l'hotel Salle des fontaines Saint-Denis-de-l'Hôtel Vide ton coffre à jouets Salle des fontaines Saint-denis-de-l'hotel Catégorie d’évènement: Saint-Denis-de-l'Hôtel

Vide ton coffre à jouets Salle des fontaines, 6 novembre 2021, Saint-denis-de-l'hotel. Vide ton coffre à jouets

Salle des fontaines, le samedi 6 novembre à 08:00

Vide coffre à jouets et matériel / vêtements de ski pour bébés. 3€ le mètre pour les adhérents, 4€ le mètre pour les non-adhérents. Sur place boissons, sandwiches, pâtisseries. Pass sanitaire obligatoire exposants et visiteurs. Vide coffre à jouets et matériel / vêtements de ski uniquement pour les bébés Salle des fontaines Avenue des fontaines, Saint-denis-de-l’hotel Saint-denis-de-l’hotel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T08:00:00 2021-11-06T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Denis-de-l'Hôtel Autres Lieu Salle des fontaines Adresse Avenue des fontaines, Saint-denis-de-l'hotel Ville Saint-denis-de-l'hotel lieuville Salle des fontaines Saint-denis-de-l'hotel