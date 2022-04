Vide ta maison Verquières Verquières Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Verquières

Vide ta maison Verquières, 1 mai 2022, Verquières. Vide ta maison Verquières

2022-05-01 09:00:00 – 2022-05-01 16:00:00

Verquières Bouches-du-Rhône Verquières Vide maison organisé par l’APE de Verquières.

Venez faire de bonnes affaires ! Les exposants vous attendent ! Vide ta maison organisé par l’APE de Verquières. +33 6 19 13 57 66 Vide maison organisé par l’APE de Verquières.

Venez faire de bonnes affaires ! Les exposants vous attendent ! Verquières

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Verquières Autres Lieu Verquières Adresse Ville Verquières lieuville Verquières Departement Bouches-du-Rhône

Verquières Verquières Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verquieres/

Vide ta maison Verquières 2022-05-01 was last modified: by Vide ta maison Verquières Verquières 1 mai 2022 Bouches-du-Rhône Verquières

Verquières Bouches-du-Rhône