Treffieux Loire-Atlantique Treffieux Au programme : vêtements d’enfants, jouets, livres, articles de puériculture, jeux de société et décorations de chambre d’enfants d’occasion. Restauration et buvette sur place. Informations et inscriptions au 06 65 29 60 28 Vide grenier “enfants” +33 6 65 29 60 28 Au programme : vêtements d’enfants, jouets, livres, articles de puériculture, jeux de société et décorations de chambre d’enfants d’occasion. Restauration et buvette sur place. Informations et inscriptions au 06 65 29 60 28 Rue du Soleil Levant Parking de l’Ecole Notre Dame Treffieux

