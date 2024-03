Vide ta chambre (spécial enfants) Ecole Verte du Grand Tressan Lormont, dimanche 7 avril 2024.

Vide ta chambre (spécial enfants) Animation proposée par l’association des parents d’élèves de l’école verte du Grand Tressan. Dimanche 7 avril, 09h00 Ecole Verte du Grand Tressan Gratuit

Fin : 2024-04-07T09:00:00+02:00 – 2024-04-07T17:30:00+02:00

Les enfants sont invités à vider leurs chambres et leurs placards des objets, jeux, jouets, livres, vêtements qu’ils n’utilisent plus, ainsi que du matériel de puériculture afin de donner une seconde vie à ces trésors oubliés (et en trouver de nouveaux !). Une bonne occasion de trier ses jouets et de les renouveler. La vente est réservée aux parents d’élèves d el’école mais l’événement est ouvert à tous, parents d’élèves de l’école ou non. Les bénéfices serviront à financer des projets de l’école.

Buvette et petite restauration sur place.

Ecole Verte du Grand Tressan Rue Abel Gance 33310 Lormont

