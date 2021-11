Saint-Jean-de-Linières Salle Galilée Maine-et-Loire, Saint-Jean-de-Linières Vide ta chambre Salle Galilée Saint-Jean-de-Linières Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Salle Galilée, le samedi 27 novembre à 09:00

65 exposants Tarifs exposants : 5€ la table de 1m20 8€ la table de 2m20 Installation de 8h à 9h Possibilité de réapprovisionner son stand dans la journée Visiteurs gratuit Ouverture au public de 9h à 17h Sanck et buvette sur place Pass sanitaire obligatoire

Entrée gratuite pour les visiteurs

Vente de jeux / livres / vêtements 0 à 18 ans / puériculture
Salle Galilée
3 allée de la Châtellenie
Saint-Jean-de-Linières
Maine-et-Loire

2021-11-27T09:00:00 2021-11-27T17:00:00

