Salle des fêtes Robert Sauvion, le samedi 4 décembre à 10:00

Vente de jouets, livres, DVD, vêtements enfants exclusivement. Arrivée des exposants à partir de 9h. Ouverture au public de 10h à 17h. 2€ la table d’1m50 (3 tables maximum). Réservation obligatoire. Buvette, crêpes et sandwiches sur place. Présence de produits locaux à l’extérieur. Application des mesures sanitaires en vigueur. Organisé par Naintré qui bouge Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré Naintré Vienne

