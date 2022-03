Vide ta chambre ! Salle des Charruauds Libourne Catégories d’évènement: Gironde

Salle des Charruauds, le dimanche 27 mars à 09:00

Entrée gratuite, buvette et restauration sur place Tombola Tarif : 2 euros pour 1m20 (table fournie) Accueil des exposants de 8h à 9h Accueil du public de 9h à 18h Réservations et renseignements sur helloasso

Entrée libre au public, 2 euros les 1m20 pour les exposants

L’association Tilou organise un “vide ta chambre” jouets, vêtements, puériculture Salle des Charruauds 54 rue Max Linder Libourne Libourne Gironde

2022-03-27T09:00:00 2022-03-27T18:00:00

