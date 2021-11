Vide ta chambre Saint-Victurnien Saint-Victurnien, 21 novembre 2021, Saint-VicturnienSaint-Victurnien.

Vide ta chambre Salle de la Bernardie Saint-Victurnien Saint-Victurnien

2021-11-21 – 2021-11-21

Saint-Victurnien Haute-Vienne Salle de la Bernardie

De 8h30 à 17h30. Tarifs : 5,5 € la table (180×60) et 1 chaise 1 € le portant non fourni. Restauration sur place (boissons, sandwichs, gâteaux, crêpes). Accueil des exposants à 7h45. Renseignements et Réservation : Bulletins disponibles en Mairie ou sur le site www.sites.google.com/site/gvsaintvicturnien ou www.facebook.com/gymvolontaire.saintvicturnien

PASS Sanitaire et Port du masque OBLIGATOIRES

Organisé par l’association GYM VOLONTAIRE de St Victurnien.

