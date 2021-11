Saint-Priest-TaurionSaint-Priest-Taurion Saint-Priest-Taurion Saint-Priest-Taurion 87480, Saint-Priest-Taurion Vide ta chambre ! Saint-Priest-Taurion Saint-Priest-Taurion Saint-Priest-TaurionSaint-Priest-Taurion Catégories d’évènement: 87480

Saint-Priest-Taurion

Vide ta chambre ! Saint-Priest-Taurion Saint-Priest-Taurion, 14 novembre 2021, Saint-Priest-TaurionSaint-Priest-Taurion. Vide ta chambre ! Espace Vienne et Taurion Saint-Priest-Taurion Saint-Priest-Taurion

2021-11-14 – 2021-11-14

Saint-Priest-Taurion 87480 Espace Vienne et Taurion Saint-Priest-Taurion 87480 Saint-Priest-Taurion Jouets, jeux vidéos, vêtements, dvd, déco, livres… Le dimanche 14 novembre de 9h à 17h. Restauration sur place. 2€/ml, 3€50/table. Réservations et infos au 06 86 28 28 65 Vide ta chambre ! : Organisé par le BMX VT +33 6 86 28 28 65 Jouets, jeux vidéos, vêtements, dvd, déco, livres… Le dimanche 14 novembre de 9h à 17h. Restauration sur place. 2€/ml, 3€50/table. Réservations et infos au 06 86 28 28 65 Espace Vienne et Taurion Saint-Priest-Taurion Saint-Priest-Taurion

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: 87480, Saint-Priest-Taurion Autres Lieu Saint-Priest-Taurion Saint-Priest-Taurion Adresse Espace Vienne et Taurion Ville Saint-Priest-TaurionSaint-Priest-Taurion lieuville Espace Vienne et Taurion Saint-Priest-Taurion Saint-Priest-Taurion