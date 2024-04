Vide ta Chambre Saint-Paterne-Racan, samedi 12 octobre 2024.

Vide ta Chambre Saint-Paterne-Racan Indre-et-Loire

À la recherche de vêtements tendance, de jouets ludiques ou de trésors à petits prix ? Ne cherchez plus ! Nous vous invitons à notre second Vide Ta Chambre, une occasion unique de dénicher des articles de qualité à moindre coût.

À la recherche de vêtements tendance, de jouets ludiques ou de trésors à petits prix ? Ne cherchez plus ! Nous vous invitons à notre second Vide Ta Chambre, une occasion unique de dénicher des articles de qualité à moindre coût.

Venez découvrir un large choix de vêtements pour toute la famille : des tenues pour enfants, ados et adultes, des accessoires de mode, des chaussures tendance et bien plus encore. Trouvez des pièces uniques, des marques de qualité et des articles à prix mini pour renouveler votre garde-robe sans vous ruiner ! Côté jouets, laissez-vous surprendre par une sélection variée et originale qui fera le bonheur des petits comme des grands. Peluches douces, jeux éducatifs, puzzles amusants, livres captivants… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12

fin : 2024-10-12

Saint-Paterne-Racan 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire asso.exp.corpo@gmail.com

L’événement Vide ta Chambre Saint-Paterne-Racan a été mis à jour le 2024-04-10 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan