Vide ta chambre Rivarennes

Rivarennes

Vide ta chambre Rivarennes, 5 février 2023, Rivarennes. 7 rue des Dames

2023-02-05 09:30:00 – 2023-02-05 17:00:00

Indre Rivarennes Vous voulez faire un peu de place et de tri dans votre chambre, offrez une second vie aux jouets et autres objets dont vous ne vous servez plus à travers ce vide chambre organisé par les association de parents d’élèves de l’école primaire Thenay-Rivarennes et du collège Jean Moulin de St-Gaultier.

Buvette sur place. L’association des parents d’élèves du primaire et du collège propose une journée vide ta chambre. +33 6 65 30 58 84 ©pixabay

