Vide ta chambre Moncoutant-sur-Sèvre, 15 mai 2022, Moncoutant-sur-Sèvre.

Vide ta chambre Collège Charles Péguy 4 Rue Ferdinand Morin Moncoutant-sur-Sèvre

2022-05-15

Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres Moncoutant-sur-Sèvre

Allez faites le tri les enfants ! Et venez vendre les jouets et vêtements que vous n’utilisez plus sur la cour du collège Charles Péguy à MONCOUTANT. Possibilité de restauration sur place.

Pour les exposants: 5€ la table de 2.5m ou 2€50 le mètre linéaire. Pensez à réserver votre emplacement par téléphone ou par mail.

+33 6 48 26 08 23

Collège Charles Péguy 4 Rue Ferdinand Morin Moncoutant-sur-Sèvre

