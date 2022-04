Vide ta chambre Le Grand-Celland Le Grand-Celland Catégories d’évènement: Le Grand-Celland

Le Grand-Celland Manche Le Grand-Celland Vide-grenier dédié aux articles pour enfants de 0 à 16 ans : matériel de puériculture, jeux, jouets, livres, vêtements…

1€ le mètre (6m maxi par exposant). Réservé aux particuliers.

