Vide ta chambre La Brède, 27 novembre 2022, La Brède.

Vide ta chambre

Salle des Fêtes de la Brède La Brède Gironde

2022-11-27 09:00:00 – 2022-11-27

La Brède

Gironde

La Brède

VITE TA CHAMBRE à la salle des Fêtes de La Brède

Tu fais quoi dimanche entre 9h et 17h ?

Viens faire des bonnes affaires à la salle des Fêtes !

Tu trouveras des jouets, des jeux, des livres, des vêtements, des articles de puériculture… de quoi donner une seconde vie aux trésors de nos petits !

Et ça peut aussi donner des idées au Père Noel (on dit ca, on dit rien ?????!!!!)

L’entrée est gratuite pour tous !

+33 6 86 28 09 01 APE La Brède

APe la Brède

La Brède

