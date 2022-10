Vide ta chambre Herm, 20 novembre 2022, Herm.

Vide ta chambre

2022-11-20 – 2022-11-20

EUR Bourse aux jouets, livres, matériel de sports et loisirs enfants, matériel de puériculture et vêtements pour enfants. Organisé par l’APE de HERM. Snack et buvette sur place.

+33 6 10 59 80 20

APE Herm

