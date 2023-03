Vide ta chambre ! Flaujac-Poujols Flaujac-Poujols Catégories d’Évènement: Flaujac-Poujols

Lot

Vide ta chambre ! Salle des fêtes Flaujac-Poujols Lot

2023-03-19 09:00:00 – 2023-03-19 17:00:00

Lot Flaujac-Poujols 5 EUR 5 Organisé par l’APE Autour de l’Ecole. Jouets, articles de puériculture, livres, vêtements de 0 à 16 ans. Vente de gâteaux et boissons sur place. Vide ta chambre 19032023

