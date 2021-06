Vide ta chambre Excideuil, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Excideuil.

Vide ta chambre 2021-07-10 08:00:00 – 2021-07-10 17:00:00

Excideuil Dordogne Excideuil

Tu as entre 10 et 20 ans, viens vendre tes jouets, jeux vidéo, DVD, livres/ BD, peluches, figurines, habits, chaussures, accessoires, déco,…

Organisé par l’ATEC Tee, YX PROJECT dans le cadre du projet de construction de la Tiny House (espace jeunes itinérant).

Inscription et règlement sur place. 5€ les 3 mètres. Ramène ton support d’exposition (table, bâche, couverture…) Installation à partir de 7h. Les jeunes restent sous la responsabilité de leurs parents.

+33 5 53 62 46 58

