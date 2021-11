Saint-Avit-Saint-Nazaire Saint-Avit-Saint-Nazaire Gironde, Saint-Avit-Saint-Nazaire Vide ta chambre et vente de décoration de Noël Saint-Avit-Saint-Nazaire Saint-Avit-Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Avit-Saint-Nazaire

Vide ta chambre et vente de décoration de Noël Saint-Avit-Saint-Nazaire, 5 décembre 2021, Saint-Avit-Saint-Nazaire. Vide ta chambre et vente de décoration de Noël Saint-Avit-Saint-Nazaire

2021-12-05 – 2021-12-05

Saint-Avit-Saint-Nazaire Gironde Saint-Avit-Saint-Nazaire La SAE (société des amis de l’enfance) de l’école de Saint Avit Saint Nazaire organise un vide ta chambre et vente de décoration de Noël le dimanche 5 décembre au gymnase de St Avit St Nazaire.

Restauration et buvette sur place.

Une belle occasion pour faire de la place à la maison et commencer les cadeaux de Noël à petits prix.

Pass sanitaire obligatoire. La SAE (société des amis de l’enfance) de l’école de Saint Avit Saint Nazaire organise un vide ta chambre et vente de décoration de Noël le dimanche 5 décembre au gymnase de St Avit St Nazaire.

Restauration et buvette sur place.

Une belle occasion pour faire de la place à la maison et commencer les cadeaux de Noël à petits prix.

Pass sanitaire obligatoire. +33 6 07 53 35 14 La SAE (société des amis de l’enfance) de l’école de Saint Avit Saint Nazaire organise un vide ta chambre et vente de décoration de Noël le dimanche 5 décembre au gymnase de St Avit St Nazaire.

Restauration et buvette sur place.

Une belle occasion pour faire de la place à la maison et commencer les cadeaux de Noël à petits prix.

Pass sanitaire obligatoire. OT PAYS FOYEN

Saint-Avit-Saint-Nazaire

dernière mise à jour : 2021-11-27 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Avit-Saint-Nazaire Autres Lieu Saint-Avit-Saint-Nazaire Adresse Ville Saint-Avit-Saint-Nazaire lieuville Saint-Avit-Saint-Nazaire