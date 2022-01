Vide ta chambre! Espace Montission,Saint-Jean-le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-le-Blanc

Vide ta chambre! Espace Montission,Saint-Jean-le-Blanc, 23 janvier 2022, Saint-Jean-le-Blanc. Vide ta chambre!

Espace Montission, Saint-Jean-le-Blanc, le dimanche 23 janvier à 10:00

En partenariat avec la Ville de Saint-Jean-le-Blanc, l’association Des rêves pour Yanis organise son 1er « Vide ta chambre » à la salle Montission, pour acheter des articles de puériculture, vêtements (jusqu’à 16 ans), jouets et livres, de 10h à 18h. Des animations famililales seront organisées de 14h à 18h (participation libre) : décoration cupcakes, jeux de société Oika Oika, initiation échecs avec le CDJE45… Le port du masque est obligatoire. Le Pass Sanitaire est exigé.

Entrée libre

