Vide ta chambre : Dépôt-vente à Clastres Clastres Clastres Clastres Catégories d’Évènement: Aisne

Clastres

Vide ta chambre : Dépôt-vente à Clastres Clastres, 12 février 2023, Clastres Clastres. Vide ta chambre : Dépôt-vente à Clastres Clastres Aisne

2023-02-12 10:00:00 – 2023-02-12 18:00:00 Clastres

Aisne Clastres 2 L’APE Mon école Clastroise organise son premier dépôt-vente : Vide ta chambre !

Alors s toi aussi tu n’as plus de place dans ta chambre, c’est le moment de faire du tri !

Et si toi, tu cherches des bonnes affaires, rendez-vous à la salle des fêtes de Clastres de 10h à 18h le dimanche 12 février.

Renseignements : monecoleclastroise@hotmail.com L’APE Mon école Clastroise organise son premier dépôt-vente : Vide ta chambre !

Alors s toi aussi tu n’as plus de place dans ta chambre, c’est le moment de faire du tri !

Et si toi, tu cherches des bonnes affaires, rendez-vous à la salle des fêtes de Clastres de 10h à 18h le dimanche 12 février.

Renseignements : monecoleclastroise@hotmail.com monecoleclastroise@hotmail.com +33 6 19 03 27 38 Clastres

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Clastres Autres Lieu Clastres Adresse Clastres Aisne Ville Clastres Clastres lieuville Clastres Departement Aisne

Clastres Clastres Clastres Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clastres-clastres/

Vide ta chambre : Dépôt-vente à Clastres Clastres 2023-02-12 was last modified: by Vide ta chambre : Dépôt-vente à Clastres Clastres Clastres 12 février 2023 Aisne Clastres Clastres, Aisne

Clastres Clastres Aisne