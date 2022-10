Vide ta chambre ! Casteljaloux Casteljaloux Catégories d’évènement: Casteljaloux

Lot-et-Garonne Casteljaloux « Vide ta chambre » organisé par Les Z’Anim J.

Tous les bénéfices reversés au profit du Téléthon

Au centre d’animations de La Bartère de 10h00 à 17h00.

2.50 euros le mètre linéaire.

Buvette et restauration sur place.

Inscription au 06.87.15.34.11. +33 6 87 15 34 11 OTC

