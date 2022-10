Vide ta chambre Braud-et-Saint-Louis Braud-et-Saint-Louis Catégories d’évènement: Braud-et-Saint-Louis

Gironde

Vide ta chambre Braud-et-Saint-Louis, 29 octobre 2022, Braud-et-Saint-Louis. Vide ta chambre

Avenue de la République Salle Kléber Marsaud Braud-et-Saint-Louis Gironde Salle Kléber Marsaud Avenue de la République

2022-10-29 – 2022-10-29

Salle Kléber Marsaud Avenue de la République

Braud-et-Saint-Louis

Gironde Braud-et-Saint-Louis EUR 3 5 L’association des parents d’élèves des écoles de Braud-et-Saint-Louis, dénommé « Les Petits Braudiers » organise un vide chambre : des jouets, livres, vêtements, objets de puericulture….

Stands sur réservation, buvette et restauration.

Stands sur réservation, buvette et restauration. +33 7 66 54 07 57 Les petits Braudiers

Salle Kléber Marsaud Avenue de la République Braud-et-Saint-Louis

Lieu Braud-et-Saint-Louis
Adresse Salle Kléber Marsaud Avenue de la République
Ville Braud-et-Saint-Louis
Departement Gironde

