Boulazac Isle Manoire Boulazac Isle Manoire Boulazac Isle Manoire, Dordogne Vide ta chambre Boulazac Isle Manoire Boulazac Isle Manoire Catégories d’évènement: Boulazac Isle Manoire

Dordogne

Vide ta chambre Boulazac Isle Manoire, 21 novembre 2021, Boulazac Isle Manoire. Vide ta chambre 2021-11-21 09:00:00 – 2021-11-21 17:00:00

Boulazac Isle Manoire Dordogne Boulazac Isle Manoire EUR 5 5 Dimanche 21 novembre Vide ta Chambre

Organisé par L’Amicale laïque des écoles de Saint-Laurent et Saint Marie de Chignac. Petite restauration sur place. Prix : 5€ la table Contact : 06 72 69 08 34 Dimanche 21 novembre Vide ta Chambre

Organisé par L’Amicale laïque des écoles de Saint-Laurent et Saint Marie de Chignac. Petite restauration sur place. Prix : 5€ la table Contact : 06 72 69 08 34 +33 6 72 69 08 34 Dimanche 21 novembre Vide ta Chambre

Organisé par L’Amicale laïque des écoles de Saint-Laurent et Saint Marie de Chignac. Petite restauration sur place. Prix : 5€ la table Contact : 06 72 69 08 34 L’Amicale laïc dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Boulazac Isle Manoire, Dordogne Autres Lieu Boulazac Isle Manoire Adresse Ville Boulazac Isle Manoire lieuville 45.14779#0.7941