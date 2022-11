VIDE TA CHAMBRE

VIDE TA CHAMBRE, 4 décembre 2022, . VIDE TA CHAMBRE



2022-12-04 – 2022-12-04 Vide ta chambre au gymnase Coste Rouge de 9h à 16h30, organisé par la Salle Des Jeunes de Magalas. A cette occasion possibilité de vendre, vêtements toutes tailles, livres et matériels de puériculture. Restauration rapide sur place. Concours illuminations de noël, remise des lots le mardi 20 décembre 2022. Inscription gratuite en mairie ou à la salle des jeunes. Vide ta chambre au gymnase Coste Rouge de 9h à 16h30, organisé par la Salle Des Jeunes de Magalas. A cette occasion possibilité de vendre, vêtements toutes tailles, livres et matériels de puériculture. Restauration rapide sur place. Concours illuminations de noël, remise des lots le mardi 20 décembre 2022. Inscription gratuite en mairie ou à la salle des jeunes. dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville