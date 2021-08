Lesperon Lesperon Landes, Lesperon Vide Sport Lesperon Lesperon Catégories d’évènement: Landes

Lesperon

Vide Sport Lesperon, 29 août 2021, Lesperon. Vide Sport 2021-08-29 09:00:00 – 2021-08-29 14:00:00

Lesperon Landes Lesperon Vide Sport Matériels et Vêtements de sport

Information et Inscription par téléphone

5€ la Table Vide Sport Matériels et Vêtements de sport

Information et Inscription par téléphone

5€ la Table +33 6 82 09 07 25 Vide Sport Matériels et Vêtements de sport

Information et Inscription par téléphone

5€ la Table CTC BASKET CÔTE ATLANTIQUE dernière mise à jour : 2021-08-16 par OT Morcenx

Détails Catégories d’évènement: Landes, Lesperon Autres Lieu Lesperon Adresse Ville Lesperon lieuville 43.97027#-1.09207