2022-04-03 – 2022-04-03

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot Votre garage déborde de matériel d’équitation, et vous voulez faire de la place pour les nouveaux coloris de Kentucky Velvet ? Vous recherchez de belles cloches à paillettes pour Garnement, votre mini shet pie ? L’association Villeneuve Equitation organise pour la première fois un vide sellerie ! Venez flâner à travers les étals de Rogé, avec de bonnes affaires à la clé. Votre garage déborde de matériel d’équitation, et vous voulez faire de la place pour les nouveaux coloris de Kentucky Velvet ? Vous recherchez de belles cloches à paillettes pour Garnement, votre mini shet pie ? L’association Villeneuve Equitation organise pour la première fois un vide sellerie ! +33 6 25 26 28 72 Votre garage déborde de matériel d’équitation, et vous voulez faire de la place pour les nouveaux coloris de Kentucky Velvet ? Vous recherchez de belles cloches à paillettes pour Garnement, votre mini shet pie ? L’association Villeneuve Equitation organise pour la première fois un vide sellerie ! Venez flâner à travers les étals de Rogé, avec de bonnes affaires à la clé. Villeneuve équitation

dernière mise à jour : 2022-03-26

