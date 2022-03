Vide-Puériculture Maison des habitants de Beutre Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Maison des habitants de Beutre, le samedi 2 avril à 09:00

Le Centre Social de Beutre met à disposition pour chaque exposant une table (2 maximum) de 1 mètre 80 au tarif de 10€ (8€ pour les habitants du quartier de Beutre avec justificatif). Le Centre Social de Beutre organise une vente d’articles de puériculture et vêtements bébé (0/3ans). Maison des habitants de Beutre 210 avenue de l’Argonne, 33700 Mérignac Mérignac Beutre Gironde

