Vide-Poussettes Fourques-sur-Garonne, 6 mars 2022, Fourques-sur-Garonne. Vide-Poussettes Salle Polyvalente Au Bourg Fourques-sur-Garonne

2022-03-06 09:00:00 – 2022-03-06 16:00:00 Salle Polyvalente Au Bourg

Fourques-sur-Garonne Lot-et-Garonne Fourques-sur-Garonne EUR 6 6 Vide Poussettes et vide-ta-chambre organisé par l’APE de Fourques-sur-Garonne.

– Salle Polyvalente de 9h à 16h.

– 6€ le stand de 4m avec table.

– Inscription avant le 2 mars à assoparents.fourques@gmail.com Vide-Poussettes et vide-ta-chambre organisé par l’APE de Fourques-sur-Garonne.

– Inscription avant le 2 mars à assoparents.fourques@gmail.com Vide Poussettes et vide-ta-chambre organisé par l’APE de Fourques-sur-Garonne.

– Salle Polyvalente de 9h à 16h.

– 6€ le stand de 4m avec table.

– Inscription avant le 2 mars à assoparents.fourques@gmail.com APE de Fourques-sur-Garonne

Salle Polyvalente Au Bourg Fourques-sur-Garonne

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Fourques-sur-Garonne, Lot-et-Garonne Autres Lieu Fourques-sur-Garonne Adresse Salle Polyvalente Au Bourg Ville Fourques-sur-Garonne lieuville Salle Polyvalente Au Bourg Fourques-sur-Garonne Departement Lot-et-Garonne

Vide-Poussettes Fourques-sur-Garonne 2022-03-06 was last modified: by Vide-Poussettes Fourques-sur-Garonne Fourques-sur-Garonne 6 mars 2022 Fourques-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Fourques-sur-Garonne Lot-et-Garonne