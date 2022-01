Vide poussette Offendorf Offendorf Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Offendorf

Vide poussette Offendorf, 6 mars 2022, Offendorf.

2022-03-06 09:30:00 – 2022-03-06 14:00:00

Offendorf Bas-Rhin 0 EUR Jouets et vêtements d’enfants, matériel de puériculture. Buvette et petite restauration sur place. Organisé par la section basket. +33 3 88 96 80 02 Jouets et vêtements d’enfants, matériel de puériculture. Buvette et petite restauration sur place. Organisé par la section basket. Offendorf

