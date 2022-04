Vide poussette et Vide dressing Lesperon Lesperon Catégories d’évènement: Landes

Lesperon

Vide poussette et Vide dressing Lesperon, 22 mai 2022, Lesperon. Vide poussette et Vide dressing Lesperon

2022-05-22 09:00:00 – 2022-05-22 17:00:00

Lesperon Landes Lesperon Organisé par l’association Basket Côte Atlantique

Accueil des exposants dès 7h30, public de 9h à 17h

Articles puériculture, vêtements, équipement, mobiliers, jouets…

Restauration rapide et buvette toute la journée – 1 boisson chaude et 1 viennoiserie offertes aux exposants –

5€/le mètre linéaire Tables fournies

Structure gonflable pour les enfants Organisé par l’association Basket Côte Atlantique

Accueil des exposants dès 7h30, public de 9h à 17h

Articles puériculture, vêtements, équipement, mobiliers, jouets…

Restauration rapide et buvette toute la journée – 1 boisson chaude et 1 viennoiserie offertes aux exposants –

5€/le mètre linéaire +33 6 26 52 50 84 Organisé par l’association Basket Côte Atlantique

Accueil des exposants dès 7h30, public de 9h à 17h

Articles puériculture, vêtements, équipement, mobiliers, jouets…

Restauration rapide et buvette toute la journée – 1 boisson chaude et 1 viennoiserie offertes aux exposants –

5€/le mètre linéaire Tables fournies

Structure gonflable pour les enfants LESPERON BASKET

Lesperon

dernière mise à jour : 2022-04-19 par OT Morcenx

Détails Catégories d’évènement: Landes, Lesperon Autres Lieu Lesperon Adresse Ville Lesperon lieuville Lesperon Departement Landes

Lesperon Lesperon Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lesperon/

Vide poussette et Vide dressing Lesperon 2022-05-22 was last modified: by Vide poussette et Vide dressing Lesperon Lesperon 22 mai 2022 Landes Lesperon

Lesperon Landes