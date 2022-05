Vide poussette Bourse aux vêtements Pertuis Pertuis Catégories d’évènement: Pertuis

Vide poussette Bourse aux vêtements Centre ville Bas du Cours de la république 84120 PERTUIS Pertuis

2022-05-14 08:00:00 – 2022-05-14 16:00:00

Pertuis Vaucluse Manifestation proposée par l’association “Club pirouette et patouille”, ass. d’assistantes maternelles

dossier à demander par mail ou tel dmbaccon@free.fr +33 6 60 74 98 41 https://clubpirouetteetpatouille.blogspot.com/ Centre ville Bas du Cours de la république 84120 PERTUIS Pertuis

