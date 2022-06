vide placard de l’hôpital de Dieulefit Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: 26220

Dieulefit

vide placard de l’hôpital de Dieulefit Dieulefit, 11 juin 2022, Dieulefit. vide placard de l’hôpital de Dieulefit place du champ de mars cour intérieure de l’hôpital de dieulefit Dieulefit

2022-06-11 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-11 16:00:00 16:00:00 place du champ de mars cour intérieure de l’hôpital de dieulefit

Dieulefit 26220 vide placard au profit de la vie sociale et culturelle des personnes âgées de l’Hôpital de Dieulefit. De tous petits prix, une bonne ambiance pour une bonne cause. venez soutenir nos ainés. admissions-dieulefit@gh-portesdeprovence.fr +33 4 75 46 95 53 place du champ de mars cour intérieure de l’hôpital de dieulefit Dieulefit

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 26220, Dieulefit Autres Lieu Dieulefit Adresse place du champ de mars cour intérieure de l'hôpital de dieulefit Ville Dieulefit lieuville place du champ de mars cour intérieure de l'hôpital de dieulefit Dieulefit Departement 26220

Dieulefit Dieulefit 26220 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieulefit/

vide placard de l’hôpital de Dieulefit Dieulefit 2022-06-11 was last modified: by vide placard de l’hôpital de Dieulefit Dieulefit Dieulefit 11 juin 2022 26220 Dieulefit

Dieulefit 26220