Cte-d’Or Sombernon EUR 0 0 Au cas où vous l’auriez oublié, le « Vide Penderie – Vide Coffre à jouets » aura lieu dimanche 20 novembre 2021 à l’Espace de la Brenne à SOMBERNON.

80 exposants seront présents !

Nous vous attendons nombreux, de 9h à 17h pour acheter à bas prix vêtements, chaussures et accessoires, jouets, jeux, livres, DVD, matériel de puériculture, vélos…

L’entrée est gratuite pour les visiteurs.

A toute heure, les bénévoles de l’association, vous proposeront de quoi vous ravitailler : café, thé, boissons froides, bières mais aussi pains au chocolat, sandwichs et GAUFRES FAITES MAISON !

Les bénéfices serviront à l’achat de jeux pour notre ludothèque mais aussi à financer les animations gratuites et ateliers proposées aux familles (dimanches familiaux, communication gestuelle et bienveillante…). contact@afr-sombernon.fr https://www.afr-sombernon.fr/ Sombernon

